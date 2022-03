Rosa Magalhães recebe título de Doutora Honoris Causa pela Uerj - Divulgação

Rosa Magalhães recebe título de Doutora Honoris Causa pela UerjDivulgação

Publicado 21/03/2022 18:56

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) homenageou Rosa Magalhães, na tarde desta segunda-feira (21), com a entrega do título de Doutora Honoris Causa, por suas contribuições à cultura. Com oito vitórias nos desfiles das escolas de samba cariocas, a carnavalesca de 75 anos recebeu a mais alta honraria da instituição em cerimônia realizada na Capela Ecumênica do campus Maracanã, na Zona Norte do Rio.

fotogaleria

"Este é o primeiro título Doutor Honoris Causa concedido nessa gestão. Ninguém melhor do que a professora Rosa Magalhães para recebê-lo, dada sua importância como referência da principal manifestação cultural do Estado do Rio de Janeiro; bem como pela contribuição acadêmica para a cultura fluminense, trazendo para os desfiles das escolas de samba a sofisticação e o aprofundamento da história do povo brasileiro, feita pelo povo brasileiro, para o povo brasileiro", afirmou o reitor da Uerj, Ricardo Lodi.

"Hoje, a Uerj deu mais um passo importante para se abrir à cultura popular, a cultura das classes que sempre foram subordinadas e que se levantam e fazem com que esse país seja rico culturalmente, demonstrando a todas a beleza que é ser brasileiro. Agradeço à Rosa Magalhães por toda a sua contribuição para a nossa cultura e para a pesquisa da línguística", completou o acadêmico.

Além de ser ex-aluna de Letras da então Universidade do Estado da Guanabara (UEG), Rosa é conhecida como um dos grandes nomes do Carnaval carioca, tendo trabalhado com dez escolas de samba no Rio de Janeiro e outras duas em São Paulo. Atualmente, a carnavalesca é responsável pelo desfile da Imperatriz Leopoldinense, que levará o enredo "Meninos, eu vivi... Onde canta o sabiá, onde cantam Dalva & Lamartine" para a Marquês de Sapucaí nos desfiles que acontecem em abril.

Durante a cerimônia realizada nesta segunda-feira, também foi relembrada a sua trajetória como artista plástica, desde os tempos de docente na Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ e na Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Laje. Também foram citadas criações de destaque como a festa de abertura dos Jogos Panamericanos do Rio, em 2007, e a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Em aula magna, Rosa destacou a importância de manifestações populares, como o próprio Carnaval, para a cultura nacional e incentivou a incrementação da folia: "Os artistas e o povo que constituem essa festa se dedicam de corpo e alma para saudar seus compatriotas com música, dança, elementos visuais, sejam eles os mais simples ou os mais tecnológicos. O que vale é que tenha muita alegria", disse a carnavalesca.

Entre os presentes à solenidade, o vice-reitor Mário Sérgio Carneiro, o pró-reitor de Graduação Lincoln Tavares, o pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, Luiz Motta, a pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia Gonçalves, a pró-reitora de Assistência e Políticas Estudantis, Cátia Antônia, a pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia Gonçalves, o pró-reitor de Saúde, Rogério Rufino, a diretora do Centro de Tecnologia e Ciência (CTC), Nádia Pimenta, o diretor do Centro de Educação e Humanidades (CEH), Bruno Deusdará, o diretor do Centro Biomédico, Jorge Carvalho, a diretora do Centro de Ciências Sociais, Dirce Solis e o professor adjunto Luiz Ricardo Leitão.