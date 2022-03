Print do vídeo feito pela ONG ComCausa sobre manifestação bolsonarista durante o evento em que a mãe de Marielle Franco, Dona Marinete Franco, participava no sábado (18/03) em Nova Iguaçú, na Baixada Fluminense - Foto: Reprodução / ONG ComCausa

Publicado 21/03/2022 18:24

Rio - Marinete Franco, mãe da vereadora Marielle Franco, foi hostilizada por um grupo bolsonarista, neste sábado (19), enquanto participava de um ato de oração na Praça dos Direitos Humanos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, organizado ONG ComCausa, fundada por Adriano Dias, e por jovens da Pastoral da Juventude da Diocese de Nova Iguaçu. Marielle foi assassinada a tiros junto ao seu motorista particular, Anderson Gomes em 2018.

Segundo Adriano, durante o evento, um grupo com camisas estampando o rosto do presidente Jair Bolsonaro, com os dizeres 'mito', balões verde-amarelos e gritando palavras de ordem, deixou os veículos na calçada da praça, próximo de onde os jovens estavam concentrados. Os bolsonaristas amarraram balões e a bandeira do Brasil nas proximidades, gritavam, xingavam e buzinavam durante as orações. Ao perceber a tentativa de provocação, os integrantes da Pastoral da Juventude se deslocaram para outro ponto com Marinete.

Dias informou que, zelando pela segurança de todos e para inibir qualquer tipo de violência, integrantes da ComCausa entraram em contato com o comando do 20º BPM (Mesquita), que enviou duas viaturas para o local. "Foi um circo de horrores. Carros nas calçadas, som alto, xingamentos contra mulheres, inclusive feito por mulheres! Gente se fazendo de ameaçadora como se estivessem gravando ou passando informações pelo telefone, apontando para o grupo. Se quebrando a placa de Marielle serviu como plataforma para eleger deputados bolsonaristas, nosso medo era que a Dona Marinete sofresse alguma agressão com a mesma finalidade", disse ele.