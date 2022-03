Polícia Civil prende homem por clonagem de veículos em Duque de Caxias - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/03/2022 17:34

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira, um homem suspeito de clonar veículos roubados em Duque de Caxias. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, cometeria o crime para a maior facção criminosa do Rio. Com ele, foram encontrados espelhos de certificados de registro e licenciamento de veículos, placas falsas, anotações de encomendas, maquinas destinadas à clonagem, além de um revólver e de seis cartuchos.

Ele foi encontrado por agentes da 7ª DP (Santa Teresa), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) no bairro Pilar, no município da Baixada Fluminense. As investigações apontam que ele andava armado para tentar se proteger após ter sofrido um atentado de um traficante da Mangueirinha, em Duque de Caxias.

De acordo com a Polícia Civil, ele é o responsável por adulterar carros roubados de bandidos das comunidades dos Prazeres, em Santa Teresa, do Parque União e da Nova Holanda, em Bonsucesso. O crime foi registrado na 7ª DP, onde foi preso por posse ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa.