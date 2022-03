Homem é espancado em briga de torcida em Campo Grande - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Homem é espancado em briga de torcida em Campo GrandeFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/03/2022 16:45

Rio - Um homem ficou ferido, neste domingo, após ser espancado por torcedores do Vasco, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Vídeos que circulam na internet mostram o momento em que o torcedor do Flamengo foi espancado dentro de uma farmácia. Em determinado momento, após cair no chão e ter levado socos e ponta-pés, um torcedor tenta acertá-lo com um morteiro. Não há identificação dos envolvidos no episódio.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande). Até o momento, não há o registro de prisões.

Atenção! Imagens fortes

Homem é espancado em briga de torcidas em Campo Grande. #ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/GNHBQ6i21k — Jornal O Dia (@jornalodia) March 21, 2022

Outro vídeo mostra um grande grupo de homens, alguns mascarados, andando com pedaços de paus pela Rua Campo Grande, no centro do bairro da Zona Oeste. As imagens teriam sido gravadas antes do confronto do Vasco e do Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca.



Em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, outra briga entre torcidas tomou conta da internet neste domingo. Nas imagens, além das agressões, é possível ver os torcedores depredando uma rua no bairro Neves.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar o tumulto no local. Quando chegaram ao lugar apontado, os agentes fizeram uma ronda e não constataram nada. Não há registro de prisões ou apreensões.