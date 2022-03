Imagem icônica: cruzes em homenagem às vítimas da tragédia de fevereiro boiam na Praça da Águia, no centro de Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/03/2022 14:32 | Atualizado 21/03/2022 15:06

Rio - A cidade de Petrópolis, castigada novamente por enchentes neste domingo (20), segue com previsão de chuva para esta segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, o município está em estado de crise por conta da previsão de novas pancadas de chuva e que podem provocar novos deslizamentos de terra.



Segundo boletim do órgão, a cidade registrou 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas. O painel pluviométrico do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, apontou que a região com maior incidência de chuva foi o bairro São Sebastião, que chegou a anotar 534 mm de chuva entre ontem e hoje. No Quitandinha, onde carros foram arrastados, foram 286 mm.

A Defesa Civil atendeu, até as 11h45, 126 ocorrências, sendo 107 por escorregamentos de terra em encostas. Em caso de emergências, o órgão pede para que os moradores saiam de suas casas e se dirijam até um dos 19 pontos de acolhimento até que a chuva cesse. A maior parte desses abrigos fica em escolas da rede pública.



Até o momento, cinco pessoas morreram e três seguem desaparecidas. Duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.



Na manhã desta segunda-feira, o cenário encontrado em diversos pontos da cidade imperial era novamente de destruição. Carros foram levados pela enxurrada, houve deslizamentos de terra e enchentes. Comerciantes, que já estavam se reerguendo, voltaram a perder tudo.



A cidade ainda se recuperava da tragédia do dia 15 de fevereiro, que deixou 233 mortos.