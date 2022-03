Agentes da Ronda Maria da Penha prenderam homem por descumprimento de medida protetiva, na Ilha - Divulgação / GM-Rio

Publicado 21/03/2022 14:43 | Atualizado 21/03/2022 14:51

Rio - Agentes que atuam Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio prenderam em flagrante, neste sábado (19), um homem de 46 anos, ainda sem identificação, por descumprimento de medida protetiva de urgência, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A prisão contou com o apoio da Polícia Militar.



A equipe da GM foi acionada pela vítima, de 44 anos, na Rua Maria Tecla, e informou que o suspeito estava descumprindo as medidas impostas pela Justiça. O homem tentou fugir quando avistou as equipes no local, mas foi detido e levado para 37ª DP (Ilha), onde o caso foi registrado com base no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.



Combate à violência contra a mulher



A Ronda Maria da Penha da GM-Rio, grupo de ações específicas, foi criado em março de 2021 que tem a atenção voltada para a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas e restritivas expedidas pela Justiça para defender mulheres vítimas de violência doméstica.



Os guardas municipais também podem intervir em situações flagrantes, atuando assim nas duas frentes de enfrentamento à violência contra a mulher.



De acordo com a GM-Rio, até o início deste mês, já foram registradas 6.020 ações de acolhimento e 910 mulheres foram assistidas. Também foram registradas 20 prisões.