Governador Cláudio Castro participou da inauguração o Gabinete de Comando de Ações Policiais Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Até o momento, há cinco mortos e quatro desaparecidos. fotogaleria Rio - O governador Cláudio Castro está em reunião com o prefeito Rubens Bomtempo, em Petrópolis, para encontrar formas de ajudar a cidade da Região Serrana do Rio, após as fortes chuvas deste domingo. Segundo ele, o estado já destinou R$ 200 milhões para melhorias no município e que cinco obras emergenciais já estão em andamento desde a tragédia do dia 15 de fevereiro, que deixou 233 mortos

"Entre obras que estão acontecendo e o que já foi efetivamente gasto, são R$ 200 milhões. Isso num estado que está em regime de recuperação fiscal e com toda dificuldade. Mostra que o trabalho de Petrópolis é prioridade para a gente", disse Castro, após participar da inauguração do Gabinete de Comando de Operações Policiais (G-COP).



O governador ainda falou que 150 bombeiros estão atuando no município desde domingo e que, desde às 6h30 desta segunda-feira mais maquinários da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras estava sendo mandado para Petrópolis.

"Lembrando que nós já estamos lá, com cerca de 150 máquinas que não desceram. Esse trabalho de limpeza já estava acontecendo, não parou e ele vai ser reforçado ainda mais hoje. Todas as cinco obras que eu já havia anunciado já começaram. Então, o estado já está fazendo as obras emergenciais, só temos que ver se houve alguma regressão por causa dessas fortes chuvas e correr com esse trabalho para que a cidade tenha mais capacidade de aguentar as chuvas mais fortes. Ainda é um período difícil, todos nós sabemos, mas estamos trabalhando muito pra que a cidade passe a ser mais resiliente a esse tipo de problema", declarou Castro.

A Defesa Civil informou que, neste domingo, foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.

Equipes dos órgãos estão mobilizadas para atender as ocorrências. Também ocorreram salvamentos de pessoas ilhadas e atendimentos em deslizamentos na Rua 24 de Maio; na Rua Pedro José Stumpf Sobrinho, no Bingen; e na Rua Olga Castrioto, no bairro São Sebastião; todos sem vítimas.

"A corporação já mobilizou as unidades especializadas para apoiar as operações: Grupamento de Busca e Salvamento e 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente", informou a Defesa Civil em nota.

Aulas suspensas

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou, em uma live, que as aulas estão suspensas nas escolas do 1º distrito, tanto nas particulares, quanto nas municipais.

Vacinação e mobilidade

A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 está suspensa nesta segunda-feira. Devido à chuva que atinge a cidade desde a tarde de domingo, a mobilidade está comprometida em diversos pontos do município, impossibilitando a abertura dos pontos de imunização.

Também estão suspensos nesta segunda todos os atendimentos e consultas no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade.

A prefeitura disse que a operação de todos os ônibus da Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha está 100% parada em razão da interdição das vias por alagamentos, deslizamentos e queda de postes e árvores.

A empresa Cidade das Hortênsias está operando normalmente, com exceção da regiões da Ponte de Ferro, bairro Esperança e Floresta que estão com as vias obstruídas. A Turp está com 85% da frota circulando na ligação dos distritos da Posse, Itaipava e regiões de Nogueira e Corrêas para o Centro, mas os horários estão comprometidos porque alguns rodoviários não conseguiram chegar para trabalhar.

Abrigos

Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas. Veja onde se abrigar:



Alto da Serra – E. Comunidades Santo Antônio (R. Cel. Albino Siqueira, 197);

Ato da Serra – Paróquia Santo Antônio (R. Santo Antônio, 245)

24 de Maio – COMAC – E.M. Germano Valente (Rua Dr Sá Earp, 88 - Morin.);

Vila Felipe - E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Hermínio Schmidt, s/n);

Sargento Boening - E.M. Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, Nº 701);

São Sebastião - E.M. Papa João Paulo (Rua São Sebastião, 625)

Siméria - E.M. Rosalina Nicolay (Est. Presidente Sodré, Nº 1026);

Independência - E.M. Alto Independência (Rua Leonor Maia, Nº 1670);

Dr. Thouzet - Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, Nº 820);

Quitandinha 1 / Amazonas - E.M. Stefan Zweig (Rua Sergipe, 49);

Quitandinha 2 / Ceará - E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 3 / Espírito Santo – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 4 / Duques – E.M. Odette da Fonseca (Estr. Rio-Petrópolis, km 85);

Quitandinha 5 / Rio de Janeiro – C.E.I. Chiquinha Rolla (Rua Campos s/n);

Bingen - Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier s/n);

Gentio - E.M. Dr. Paula Buarque (Est. de Teresópolis Km 2, s/n);

Vale do Cuiabá - Quadra do Boa Esperança (Est. Min. Salgado Filho s/n);

Floresta - E.M. Duque de Caxias (Travessa Luciano Camarota,78);

Caxambu – E. M. Senador Mario Martins (Rua Flávio Cavalcante, s/n).