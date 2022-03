Emerson Rodrigues Moraes, mais conhecido como Bichinho, é acusado de integrar a maior milícia do Rio, a Liga da Justiça - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 22/03/2022 09:01 | Atualizado 22/03/2022 11:17

Rio - Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam Emerson Rodrigues Moraes, de 47 anos, mais conhecido como Bichinho, acusado de integrar a maior milícia do Rio, a Liga da Justiça. A prisão aconteceu nesta segunda-feira, no Rio da Prata, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste. Ele estava foragido há 10 anos.

Emerson era considerado foragido da Justiça desde dezembro de 2012, quando a juíza Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, da 42ª Vara Criminal da Capital, condenou ele, Jerominho e Natalino e outros oito milicianos integrantes da Liga da Justiça.



Na época, Emerson Moraes foi condenado a oito anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de quadrilha ou bando armado por seu envolvimento na organização criminosa.

A Liga da Justiça

A Liga da Justiça é a maior e mais conhecida facção de milicianos do Rio. O seu nome é uma referência ao grupo de super-heróis dos quadrinhos. Ela já foi comandada por Jerominho, que foi vereador no município do Rio e por seu irmão, Natalino Guimarães, que foi deputado estadual pelo Rio. O grupo criminoso praticava vários crimes na região da Zona Oeste da cidade, tais como homicídios, extorsões, comércio irregular de água e gás, dentre outros.