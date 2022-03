Cenário de destruição em Petrópolis após as chuvas deste domingo - Marco Pereira

Publicado 22/03/2022 10:17

De acordo com a Setranspetro, as empresas de ônibus continuam restabelecendo gradualmente a operação dos coletivos. Nesta terça-feira, a previsão é que, pelo menos, 122 linhas já estejam circulando normalmente, nos primeiros horários da manhã.



Por conta das obstruções viárias, que impedem a circulação dos ônibus, e rodoviários com dificuldades em retornar aos trabalhos, a operação continua em caráter emergencial, com reforço nas linhas de grande movimentação.



As empresas Petro Ita, Cascatinha e Cidade Real vão operar com horário de domingo, com reforços. Ao longo do dia, à medida que as vias forem gradativamente desobstruídas e movimentação de pessoas, os horários podem receber acréscimos. A Turp Transporte e a Cidade das Hortênsias vão circular com horário de sábado, também com reforços.



O Setranspetro ressaltou que todos os esforços estão sendo empenhados para o restabelecimento do serviço por completo, mesmo com a operação prejudicada.



Linhas previstas para operação:



A Cidade Real vai operar com 28 linhas de ônibus. Entre elas, estão:



100 - Rodoviária Bingen

101 - Rocio

102 - Quatorze Bis (Via Bartolomeu de Gusmão)

106 - Bataillard

107 - Manoel Torres

108 - Bairro Castrioto

110 - Duarte da Silveira x Centro

113 - Marechal Hermes

116 - Dias de Oliveira

118 - Pedras Brancas

119 - Kopke / Álvaro Lopes / Vila São José

120 - Contorno

122 - Fazenda Inglesa

123 - Centenário

125 - Bairro Castrioto / Caxambu (Noturno)

126 - Duarte da Silveira / Bartolomeu de Gusmão (Noturno)

127 - Mosela (Noturno)

129 - Moinho Preto (Via Alberto de Oliveira)

134 - Bataillard (Via Rua F)

135 - Elisa Mussel

139 - Moinho Preto

140 - Vitória / João Xavier (Via Bingen)

142 - Cândido Portinari / Campo do Serrano / Batista da Costa

150 - Terminal Corrêas

160 - Terminal Itaipava

170 - Terminal Itamarati

180 - Quitandinha

190 - Corredor Industrial Duarte da Silveira



A Petro Ita segue com muitas limitações em sua operação, devido ao grande número de vias com interdições totais ou parciais, impossibilitando a ampliação do atendimento às demais regiões. As localidades atendidas pela empresa foram, mais uma vez, as mais impactadas com as chuvas que atingem o município. Ao todo, 10 linhas estão previstas para operação. Porém, ainda pela manhã, outras linhas devem ser acrescentadas, de acordo com a liberação das vias.



404 - Duques

407 - Siméria

421 - Bairro Mauá

428 - Espírito Santo

446 - Siméria

447 - Vital Brasil

448 - Olga Castrioto

449 - Capitão Paladini

465 - Amazonas

480 - Coronel Veiga (Via Quitandinha) x Terminal Bingen



A Cidade das Hortênsias vai operar com 15 linhas de ônibus. Entre elas:



300 - Terminal Corrêas

301 - Loteamento Samambaia

307 - Ponte Samambaia

309 - Humberto Rovigatti

310 - Spartaco Banal

311 - Matriz de Cascatinha

312 - Loteamento Samambaia (Noturno)

315 - Nova Cascatinha

318 - Luiz Salomão Viana

321 - Alto Alcobacinha

324 - Bairro Esperança

325 - Alto Bela Vista

330 - Terminal Corrêas

340 - Terminal Itamarati

370 - Terminal Itamarati x Bingen



A Cascatinha vai prestar atendimento em 18 linhas de ônibus.



502 - Comunidade São Luiz (Via Modesto Guimarães)

503 - Cidade Nova

505 - Vila Manzini

506 - Vicenzo Rivetti

507 - João de Deus (Via Max Manoel Molter)

510 - Vale dos Esquilos

512 - Quarteirão Brasileiro

515 - Jardim Salvador (Via Roseiral)

518 - Atílio Marotti

519 - Vale do Carangola

520 - Fragoso

521 - Monte Florido

522 - Luiz Pelegrini

523 - Alto Boa Vista

524 - Veridiano Félix

525 - Comunidade do Neylor

528 - Comunidade do Alemão

529 - Vicenzo Rivetti



A Turp Transporte vai operar com 51 linhas de ônibus.



500 - Estrada da Saudade

600 - Terminal Corrêas

601 - Fazenda Inglesa

602 - Vale das Videiras

603 - Águas Lindas

604 - Vila Epitácio

605 - Vale das Videiras

606 - Alcides Carneiro

607 - Caetitu

608 - Calembe

609 - Castelo São Manoel

610 - Araras

611 - Bonfim Pinheral

612 - Vista Alegre

613 - Bairro da Glória

615 - Carangola

616 - Vale das Flores

617 - Araras

618 - Santa Luzia

619 - Castelo São Manoel

622 - Vista Alegre (Araras)

670 - Araras (Executivo)

698 - Águas Lindas (Noturno)

699 - Araras (Noturno)

700 - Terminal Itaipava

701 - Barra Mansa

703 - Santa Mônica

704 - Madame Machado

705 - Cuiabá

706 - Estrada do Gentio

707 - Fagundes

709 - Manga Larga

710 - Boa Esperança

711 - Posse

712 - Rio Bonito

713 - Vila Rica

715 - Retiro das Pedras

716 - Vargem dos Marmelos

717 - Posse Circular

719 - Jardim Americano

720 - Cuiabá (Noturno)

721 - Posse (Noturno)

722 - Vila Rica (Noturno)

723 - Santa Mônica (Via Tabões)

725 - Posse x Gaby

726 - Madame Machado (Via 28 de Abril)

727 - Cândida Neves

728 - Jurity

729 - Albertos

750 - Expresso

070 - Posse (Executivo)