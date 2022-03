Criminosos foram capturados com grande quantidade de drogas - Divulgação

Publicado 22/03/2022 10:00 | Atualizado 22/03/2022 11:19

Rio - Três pessoas foram presas e um menor apreendido na manhã desta terça-feira (22) durante a operação "Carga Pesada", na comunidade do Mutirão, no bairro São José do Imbassaí, e em um conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida em Inoã, na cidade de Maricá. A ação é realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) e tem como alvo 11 integrantes de uma quadrilha especializada em sequestrar caminhoneiros para transportar drogas.



De acordo com a Civil, ao todo, são 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Até o momento, oito já foram cumpridos, sendo cinco no sistema prisional e outros três nas ruas, além de um adolescente apreendido. A operação visa desarticular a quadrilha que integra a maior facção de tráfico de drogas do Estado, que afeta o livre transporte de cargas que passam pela cidade de Maricá.



A ação é realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em conjunto com o Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), o 4º Departamento de Polícia de Área (4º DPA) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).



Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), os criminosos roubavam os caminhões para utilizá-los no tráfico de drogas e tinham como base a comunidade do Mutirão. O grupo atraía os motoristas para a região com pretexto da contratação de fretes falsos para cometer os crimes.