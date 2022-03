Fortes chuvas atingiram Petrópolis neste domingo (20) - Reprodução

Publicado 21/03/2022 08:39 | Atualizado 21/03/2022 11:27

Também estão suspensos nesta segunda todos os atendimentos e consultas no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade. Rio - A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que a campanha de vacinação contra a covid-19 está suspensa nesta segunda-feira. Devido à chuva que atinge a cidade desde a tarde de domingo , a mobilidade está comprometida em diversos pontos do município, impossibilitando a abertura dos pontos de imunização. Até o momento, o temporal deixou cinco mortos e quatro desaparecidos Também estão suspensos nesta segunda todos os atendimentos e consultas no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont, no Centro da cidade.

A prefeitura disse que a operação de todos os ônibus da Cidade Real, Petro Ita e Cascatinha está 100% parada em razão da interdição das vias por alagamentos, deslizamentos e queda de postes e árvores.

A empresa Cidade das Hortênsias está operando normalmente, com exceção da regiões da Ponte de Ferro, bairro Esperança e Floresta que estão com as vias obstruídas. A Turp está com 85% da frota circulando na ligação dos distritos da Posse, Itaipava e regiões de Nogueira e Corrêas para o Centro, mas os horários estão comprometidos porque alguns rodoviários não conseguiram chegar para trabalhar.

A Defesa Civil informou que foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas . Duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.

O major Fabio Contreiras, comandante do Centro de Instrução Especializada de Bombeiros, disse que 28 pessoas com vida já foram resgatadas até o momento.

"Os bombeiros estão trabalhando sempre com as informações locais. Então, essas informações vão chegando uma atrás da outra e a gente vai se atualizando. É tudo muito dinâmico. Enquanto os familiares e amigos vão relatando, eles vão conseguindo chegar na localidade. É natural esse número [de mortos] e desaparecidos ir aumentando, mas vamos seguir com as esquipes ali buscando todos eles", disse o militar.

Cruzes brancas foram fixadas na Praça da Águia em ato realizado no dia 15 de março, quando completou um mês da tragédia. Com a enchente deste domingo, elas foram vistas sendo carregadas pela correnteza na Avenida Tiradentes, no Centro Histórico.



Na tarde de domingo, sirenes foram acionadas no município e várias ruas ficaram alagadas. Por causa dos alagamentos, vias do Centro foram interditadas. Houve queda de bairreira na Washington Luiz, na altura do km 92.

Equipes dos órgãos estão mobilizadas para atender as ocorrências. Também ocorreram salvamentos de pessoas ilhadas e atendimentos em deslizamentos na Rua 24 de Maio; na Rua Pedro José Stumpf Sobrinho, no Bingen; e na Rua Olga Castrioto, no bairro São Sebastião; todos sem vítimas.



"A corporação já mobilizou as unidades especializadas para apoiar as operações: Grupamento de Busca e Salvamento e 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente", informou a Defesa Civil em nota.



Aulas suspensas

Abrigos

Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas. Veja onde se abrigar:



Alto da Serra – E. Comunidades Santo Antônio (R. Cel. Albino Siqueira, 197);

Ato da Serra – Paróquia Santo Antônio (R. Santo Antônio, 245)

24 de Maio – COMAC – E.M. Germano Valente (Rua Dr Sá Earp, 88 - Morin.);

Vila Felipe - E.M. Dr. Rubens de Castro Bomtempo (Rua Hermínio Schmidt, s/n);

Sargento Boening - E.M. Ana Mohammad (Estrada do Paraíso, Nº 701);

São Sebastião - E.M. Papa João Paulo (Rua São Sebastião, 625)

Siméria - E.M. Rosalina Nicolay (Est. Presidente Sodré, Nº 1026);

Independência - E.M. Alto Independência (Rua Leonor Maia, Nº 1670);

Dr. Thouzet - Escola Paroquial Bom Jesus (Rua Dr. Thouzet, Nº 820);

Quitandinha 1 / Amazonas - E.M. Stefan Zweig (Rua Sergipe, 49);

Quitandinha 2 / Ceará - E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 3 / Espírito Santo – E.M. Marcelo Alencar (Avenida Amaral Peixoto s/n);

Quitandinha 4 / Duques – E.M. Odette da Fonseca (Estr. Rio-Petrópolis, km 85);

Quitandinha 5 / Rio de Janeiro – C.E.I. Chiquinha Rolla (Rua Campos s/n);

Bingen - Salão Paroquial São Paulo Apóstolo (Rua João Xavier s/n);

Gentio - E.M. Dr. Paula Buarque (Est. de Teresópolis Km 2, s/n);

Vale do Cuiabá - Quadra do Boa Esperança (Est. Min. Salgado Filho s/n);

Floresta - E.M. Duque de Caxias (Travessa Luciano Camarota,78);

Caxambu – E. M. Senador Mario Martins (Rua Flávio Cavalcante, s/n).

