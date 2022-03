Mãe de Igor, Lúcia Querente Joia, encontra moto do filho levada pela chuva em Petrópolis - Marco Pereira/Agência O Dia

Mãe de Igor, Lúcia Querente Joia, encontra moto do filho levada pela chuva em PetrópolisMarco Pereira/Agência O Dia

Publicado 21/03/2022 13:12 | Atualizado 21/03/2022 15:05

Rio - Um motoboy sobreviveu após ser arrastado pela enxurrada que atingiu a cidade de Petrópolis, Região Serrana, neste domingo (20). Igor Querente Joia fazia entregas quando se viu no meio de uma enchente no bairro Valparaíso. Ele foi salvo por moradores de um prédio, mas a moto acabou levada pela água e foi encontrada cerca de 3 km rua abaixo, no Centro.



"Ele estava fazendo entregas, ontem, na loja que ele trabalha, aqui na Rua Coronel Veiga. Tentou chegar a loja, mas viu que estava muito cheio, então decidiu retornar. Parece que ele escorregou, só deu tempo de se prender, segurar na grade de um prédio e as pessoas que estavam no local puxaram ele", contou a mãe do rapaz, Lúcia Querente Joia.



Sem notícias do filho durante a chuva, ela e a família ficaram desesperados sem saber se Igor estava bem. O alívio só veio horas depois, quando o rapaz conseguiu se comunicar com Lúcia. A moto, usada pelo rapaz para trabalhar só foi localizada nesta segunda-feira, no Centro. "A água levou a moto dele. Ele tentou salvar ela, porque é o sustento dele", relatou a mãe do rapaz.



As chuvas de Petrópolis neste domingo causaram novo estrago na cidade da Região Serrana, cerca de um mês após a tragédia de fevereiro causar 231 mortes. Neste domingo, pelo menos 5 pessoas morreram e três seguem desaparecidas.

Chuva forte

A Defesa Civil informou que, neste domingo, foram registrados 490 milímetros de chuva em menos de 24 horas em Petrópolis. Duas pessoas mortas foram encontradas no Morro da Oficina, no Alto da Serra, área mais afetada no temporal de 15 de fevereiro. Outras duas na Washington Luiz, onde uma pessoa foi resgatada com vida; a quinta morte foi registrada na Rua Pinto Ferreira, no bairro Valparaíso.



Equipes dos órgãos estão mobilizadas para atender as ocorrências. Também ocorreram salvamentos de pessoas ilhadas e atendimentos em deslizamentos na Rua 24 de Maio; na Rua Pedro José Stumpf Sobrinho, no Bingen; e na Rua Olga Castrioto, no bairro São Sebastião; todos sem vítimas.

"A corporação já mobilizou as unidades especializadas para apoiar as operações: Grupamento de Busca e Salvamento e 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente", informou a Defesa Civil em nota.