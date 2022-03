Passageiros deixando a Estação Deodoro após serem avisados pela SuperVia queque circulação de trens do ramal Santa Cruz seria suspensa no início da noite desta segunda-feira (21) por causa de manifestação próximo à Estação Bangu - Foto: Reprodução / Via Whats App

Rio - A circulação de trens no ramal Santa Cruz que faz interligação com o ramal Deodoro, foi interrompida, por volta das 18h50 da noite desta segunda-feira (18), por causa de uma manifestação de passageiros na linha férrea nas proximidades da estação de Bangu, na Zona Oeste. As informações foram confirmadas pela SuperVia.

O aviso foi feito pelo perfil da concessionária em uma rede social: "Em função de uma manifestação nas proximidades da estação Bangu, o ramal Santa Cruz, interligado ao Deodoro, está temporariamente suspenso. Avisaremos quando a operação estiver liberada no local para o retorno da circulação de trens".

Avisaremos quando a operação estiver liberada no local para o retorno da circulação de trens. pic.twitter.com/v27enX8FPO — SuperVia (@SuperVia_trens) March 21, 2022 Saltia Batista, 33 anos, auxiliar administrativa, trabalha na Gávea e Mora em Realengo, e relatou que estava em uma das composições do ramal Santa Cruz quando o trem parou na Estação Deodoro e todos os passageiros foram avisados de que deveriam descer e aguardar novas orientações. "Pararam o trem e só mandaram a gente descer e aguardar porque a circulação seria interrompida em consequência de uma manifestação próximo a Bangu. Eu vou ter que andar até a Avenida Brasil para ver se pego um ônibus, que é outra coisa muito dificil ultimamente, ônibus nessa cidade", reclama. Saltia Batista, 33 anos, auxiliar administrativa, trabalha na Gávea e Mora em Realengo, e relatou que estava em uma das composições do ramal Santa Cruz quando o trem parou na Estação Deodoro e todos os passageiros foram avisados de que deveriam descer e aguardar novas orientações. "Pararam o trem e só mandaram a gente descer e aguardar porque a circulação seria interrompida em consequência de uma manifestação próximo a Bangu. Eu vou ter que andar até a Avenida Brasil para ver se pego um ônibus, que é outra coisa muito dificil ultimamente, ônibus nessa cidade", reclama.

"Às 18h13 desta segunda-feira, para garantir a segurança dos passageiros, a SuperVia precisou suspender a viagem de um trem na estação Guilherme da Silveira, após apresentar uma ocorrência no sistema de portas. Algumas pessoas invadiram a linha férrea colocando pedaços de dormentes sobre os trilhos para evitar a circulação de trens. A Polícia Militar foi acionada para auxiliar nas medidas necessárias. O ramal Santa Cruz está temporariamente suspenso, e os passageiros estão sendo informados pelos canais de comunicação da companhia", descreveu a companhia em nota.

Mais tarde, a SuperVia informou que "às 20h03 a circulação no ramal Santa Cruz foi reiniciada".