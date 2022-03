Reeinauguração do CMS Parque Royal - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 21/03/2022 19:27

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio) reinaugurou, nesta segunda-feira (21) e no sábado (19), quatro unidades de Atenção Primária, após a realização de obras de reforma e recuperação. As obras de melhorias na rede básica estão ocorrendo desde 2021 e, ainda no primeiro semestre deste ano, várias outras clínicas da família, centros municipais de saúde e centros de atenção psicossocial receberão intervenções.

De acordo com a pasta, as obras fazem parte de um planejamento da pasta para dar mais qualidade e conforto aos usuários e profissionais.

Nesta segunda-feira foram reinaugurados o CMS Parque Royal, na Portuguesa, Ilha do Governador; o CMS Dr. Flávio Couto Vieira, no Parque Anchieta; e o CMS Carmela Dutra, em Rocha Miranda. No sábado, a reinauguração foi da Clínica da Família Medalhista Olímpico Arthur Zanetti, em Campo Grande.

As unidades receberam melhorias como instalação ou impermeabilização do telhado, pintura, substituição de portas e fechaduras que estavam danificadas, troca de pisos quebrados, conserto ou troca de aparelhos para garantir a climatização, troca de mobiliário, modernização de computadores, adequações elétricas; entre outras intervenções.

A prefeitura afirmou que inda no mês de março serão reinaugurados, após reformas, a CF Manoel Fernandes de Araújo - Seu Neco, na Pavuna; o CMS Dr. Mário Rodrigues Cid, em Cosmos; o CMS Mourão Filho, em Barra de Guaratiba; o CMS Prof. Edgar Magalhães Gomes, em Inhoaíba; a CF Sônia Maria Ferreira Machado, em Santíssimo; o CMS Augusto Amaral Peixoto, em Guadalupe; e o CMS Dr. Nascimento Gurgel, na Pavuna.

Clínica da Família Armando Palhares Aguinaga

Por determinação do prefeito Eduardo Paes, os trabalhos para a reconstrução da Clínica da Família Armando Palhares Aguinaga começaram já nesta segunda-feira (21). A clínica foi parcialmente destruída por um incêndio no domingo (20) , devido a um raio que caiu durante o forte temporal que atingiu a Zona Oeste da cidade.

A obra de reforma deve durar quatro meses, mas já a partir da semana que vem alguns serviços aos usuários deverão ser retomados na parte das instalações que não foi atingida pelo fogo. O atendimento que ainda não puder ser feito no local continuará, por enquanto, a ser oferecido pelos profissionais da CF na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu. Uma van está à disposição para transportar os pacientes.