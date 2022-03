Esquina das ruas Augusto de Vasconcelos e Professor Gonçalves - Reprodução / Google Street View

Publicado 21/03/2022 19:13

Rio - Dois homens em situação de rua, ainda não identificados, morreram depois de um atropelamento na calçada da Rua Professor Gonçalves, próximo à esquina com a Augusto de Vasconcelos, em Campos Grande. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (21). O motorista do carro teria perdido controle depois de colidir com um outro veículo.

O Corpo de Bombeiros e policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência. A perícia foi realizada no local e os corpos foram levados ao IML. Já os motoristas envolvidos foram encaminhados para a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado. Eles prestaram depoimento e vão responder em liberdade por homicídio culposo (sem intenção de matar).