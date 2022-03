10ª DP (Botafogo) - Divulgação

Publicado 21/03/2022 18:51

Rio - Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso no bairro Botafogo, Zona Sul do Rio, na última sexta-feira (18). Contra ele, havia um mandado de prisão por estupro de sua própria filha, que tinha apenas 7 anos quando o crime foi cometido.

Policiais da 10ª DP (Botafogo) contaram com a ajuda do Disque Denúncia e do Setor de Inteligência da delegacia para localizar o suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.