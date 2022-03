Batalhões da PM recebem sete novos carros blindados com cêmera de segurança que prometem mais transparência nas operações e blindagem capaz de suportar tiros de fuzil - Foto: Divulgação / Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM)

Publicado 21/03/2022 19:21 | Atualizado 21/03/2022 19:24

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar (CIPM) recebeu, nesta segunda-feira (21/03), sete novos veículos blindados para transporte de tropa. Entregues na sede do Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos, Zona Norte do Rio. Os veículos serão distribuídos para sete unidades operacionais, são elas: 14° BPM (Bangu), 24° BPM (Queimados), 9° BPM (Rocha Miranda), 7° BPM (São Gonçalo), 3° BPM (Méier), 15° BPM (Duque de Caxias), e 16° BPM (Olaria). Os blindados são equipados com três câmeras de segurança de última geração, cada, o que, segundo a PM, irá garantir maior transparência durante as atuações policiais.



De acordo com a PM, os veículos possuem blindagem nível 3, capaz de suportar tiros de fuzil, pneus com gel, o novo blindado foi projetado para operar com mais eficiência e segurança nos cenários peculiares da zona urbana do Estado do Rio e que a vantagem operacional deste novo modelo é a agilidade na reposição de peças, uma vez que seu processo de montagem é feito todo no Brasil, em São Paulo.

A corporação informou que os policiais militares das unidades que utilizarão os novos equipamentos participaram de uma sessão de demonstração com instrução niveladora para uso dos veículos. Cada blindado tem capacidade para dez pessoas e eles são usados para transporte do efetivo mobilizado para ações em áreas consideradas conflagradas.



"Mais compactos e ágeis, os novos modelos chegam aos batalhões da Região Metropolitana do Rio de Janeiro projetados segundo as necessidades da corporação para operações em áreas de difícil acesso, com vias estreitas e acidentadas, proporcionando mais segurança aos policiais militares", afirma a PM.



A Polícia Militar informou que especialistas acompanharam todo o processo de produção e que o protótipo do atual modelo foi entregue à SEPM em junho de 2021, e que já realizados testes e feitos os ajustes necessários. A PM reforça que além dos sete blindados entregues hoje, outras oito unidades vão integrar a frota da Corporação, com previsão de entrega até o fim de abril.