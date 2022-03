Galeria pluvial se abriu e engoliu carro e parte de prédio onde ficava fábrica de doces no bairro Quissamã, em Petrópolis - Marco Pereira/Agência O Dia

Publicado 21/03/2022 19:56 | Atualizado 21/03/2022 20:05

receberá obras de emergência e investimento de R$ 40 milhões. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo Governo do Estado. Rio - Galeria que desabou e provocou a queda de parte de um prédio de dois andares, onde funcionava uma fábrica de doces, no bairro Quissamã, em Petrópolis,. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, pelo Governo do Estado. A região foi uma das mais atingidas pelo temporal, que deixou cinco mortos, 31 feridos e quatro desaparecidos , neste domingo, na cidade da Região Serrana.

"Já alinhamos com o prefeito Rubens Bontempo as intervenções na Rua Quissamã, novamente castigada pelas chuvas. Enviamos 180 bombeiros para minimizar os danos causados nas 56 ocorrências registradas na região. Além disso, a Secretaria de Infraestrutura e Obras aumentou o número de operários e maquinários no município. Desde as chuvas de 15 de fevereiro, o trabalho de limpeza é realizado e foi reforçado hoje", garantiu o governador Cláudio Castro, que esteve nesta segunda-feira na cidade.

Outras intervenções serão feitas na Avenida Washington Luiz, em Valparaíso, onde serão reconstruídos os muros de contenção do Rio Quitandinha derrubados pela chuva, recuperados os de pedra que ficaram em pé e refeitas as canalizações e pavimento.

O guarda-corpo entre as ruas Rocha Cardoso e Doutor Nelson Rocha de Sá Earp também será reconstruído. Na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Lopes de Castro, no mesmo bairro, serão feitas obras de contenção de encostas, recuperação da cobertura vegetal do morro e drenagem.

Na Rua Conde D´Eu, em Castelânea, estão previstas contenção de encostas, retaludamento (processo de terraplanagem) e revegetação da encosta e recuperação da rede de drenagem. A mesma intervenção também deve acontecer nas ruas Teresa, 24 de Maio e Nova, no Centro, que terão ainda a remoção de rochas soltas e a fixação do maciço rochoso que ficou exposto.

Serão feitas, ainda, obras na Rua Pedro Ivo, na Cascatinha, para recuperação da calçada e parte da via, que deslizou com o impacto das chuvas. O local também receberá obras de contenção de encostas e recuperação da drenagem.

O secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, disse que visitou os locais onde estão sendo feitas obras para entender como as áreas foram afetadas. "Estou em Petrópolis avaliando a necessidade de novas ações e fazer o levantamento de todas as ações que precisam ser realizadas", explicou.