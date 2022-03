Publicado 22/03/2022 00:00

A chuva que voltou a castigar Petrópolis não chegou de repente. A meteorologia falou dela ao longo da semana. Será possível que nada poderia ser feito para evitar as novas mortes? Abrandar o que estamos revendo?

Após dois anos sem Carnaval, está aberta a inscrição para sorteio de vagas para ambulantes atuarem no entorno do Sambódromo nos desfiles. Serão apenas 80 vagas. Com o desemprego em alta e a falta de oportunidades geradas no Rio, mais pessoas deveriam ser contempladas.