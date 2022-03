Os alunos poderão escolher entre judô, jiu jitsu, atletismo, levantamento de peso, basquete feminino e masculino, futebol, futsal, ginástica rítmica e dança e natação - Divulgação

Os alunos poderão escolher entre judô, jiu jitsu, atletismo, levantamento de peso, basquete feminino e masculino, futebol, futsal, ginástica rítmica e dança e nataçãoDivulgação

Publicado 21/03/2022 14:07 | Atualizado 21/03/2022 14:22

Rio - A Vila Olímpica da Mangueira abriu 1.200 vagas gratuitas para a prática de esportes que vai atender crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência, visando garantir a democratização do acesso ao esporte e o exercício na formação da cidadania. O projeto é fruto de uma parceira entre a Petrobras, através do seu Programa Socioambiental, e o Instituto Mangueira do Futuro.



As vagas são destinadas à crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e vai atender às famílias do Morro da Mangueira e bairros adjacentes, nas modalidades: judô, jiu jitsu, atletismo, levantamento de peso, basquete feminino e masculino, futebol, futsal, ginástica rítmica e dança, natação e natação para pessoas com deficiência.