Gabinete terá videowall com informações em tempo real, além de imagens e reportagens - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 21/03/2022 12:42 | Atualizado 21/03/2022 13:05

Rio - O Gabinete de Comando de Ações Policiais (G-COP) da Secretaria de Estado de Polícia Civil pretende promover mais segurança para os agentes e para os moradores das comunidades, por meio do monitoramento das operações em tempo real. O espaço, que fica na sede da pasta, no Centro do Rio, foi inaugurado nesta segunda-feira (21), em uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT-RJ). No local, equipado com tecnologia de última geração, será feita a gestão estratégica da atuação dos agentes.



Para a criação do gabinete, foram investidos cerca de R$ 10 milhões, entre a compra de equipamentos e montagem, sendo 80% vindos do MPT e os outros 20% do Governo do Estado. Somente para a compra do Flir, uma supercâmera chamada de "Olhos de Águia", foi gasto aproximadamente R$ 8 milhões. O equipamento é capaz de fazer imagens de até 30 quilômetros de distância, por controle de calor e mapeamento de ruas.





De acordo com procurador-chefe de Ministério do Trabalho, João Batista Berthier, o objetivo do órgão em investir no gabinete é proporcionar melhores condições de trabalho para os policiais civis. "Por mais que a polícia simbolize a coragem, os senhores também são trabalhadores, adoecem, têm angústias. Enquanto isso, começou a ideia de nos aproximar da Segurança Pública, porque o trabalhador deve trabalhar na melhor condição possível", disse o procurador.



As imagens produzidas nas ações e acompanhadas em tempo real também poderão ser usadas como provas em processos referentes às operações policiais. O G-COP ainda contará com a Central de Monitoramento de redes sociais, que irá analisar os assuntos sobre as operações policiais, além de um videowall, com informações em tempo real, imagens e reportagens sobre as ações.



"Isso aqui vai permitir que muitos erros do passado em operações, não aconteçam mais. Um comando firme, pelo acompanhamento social, através das redes. Quando você faz um acompanhamento social, você está ouvindo a comunidade. (...) Isso é a evolução da Polícia Civil. Se isso era impensado até outro dia, é impressionante ainda não se ter num estado como o Rio de Janeiro", declarou o governador Cláudio Castro.



"É um gabinete enxuto, pequeno, mas muito prático. Aqui a gente vai ter as imagens reais dos nossos helicópteros, em tempo real. E, daqui do gabinete, seja numa crise, seja numa operação, a cúpula dos comandantes dessa operação sentam e passam a receber informações tanto da mídia, quanto dos drones, do helicóptero, das imagens das câmeras dos policiais e das reclamações das mídias sociais, podendo tomar as melhores decisões. É um gabinete extremamente prático, que pode ser usado em diversas ocasiões e em todas as operações policiais", completou Turnowski.



O dispositivo já ajudou a Polícia Civil a prender o criminoso conhecido como "Tio Comel", considerado o maior clonador de veículos do Rio de Janeiro , sem necessidade de confronto. "A ideia é que o gabinete possa reunir aqui a cúpula que esteja à frente das operações e monitorar em tempo real a ação da polícia e as consequências da ação nas comunidades. Então, a gente consegue guiar melhor os policiais em campo, perceber algum problema, corrigir, em tempo real, trazendo mais segurança para os policiais e para a própria comunidade", afirmou o secretário de Estado de Polícia Civil, Allan Turnowski.