Componentes da Unidos de Bangu na Sapucaí - Joao Gama / Divulgação

Componentes da Unidos de Bangu na SapucaíJoao Gama / Divulgação

Publicado 21/03/2022 14:07 | Atualizado 21/03/2022 14:26





Ao todo, serão sorteadas 80 vagas para trabalhar em áreas determinadas pela Coordenadoria de Controle Urbano no entorno da Marquês de Sapucaí. Outras 160 inscrições vão compor um cadastro de reserva. As ordens de escolha dos pontos fixos serão atribuídas de acordo com a cronologia do sorteio. Rio - A Prefeitura do Rio abriu nesta segunda-feira (21) as inscrição para o sorteio de comerciantes ambulantes que terão pontos fixos (barracas) durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí em abril. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site até esta quarta-feira. Só será aceita uma inscrição por pessoa física, e os participantes deverão ser maiores de 18 anos e residentes no município do Rio de Janeiro. O sorteio será na quinta-feira.Ao todo, serão sorteadas 80 vagas para trabalhar em áreas determinadas pela Coordenadoria de Controle Urbano no entorno da Marquês de Sapucaí. Outras 160 inscrições vão compor um cadastro de reserva. As ordens de escolha dos pontos fixos serão atribuídas de acordo com a cronologia do sorteio.

De acordo com a Secretaria de Ordens Públicas, será permitido ao ambulante inscrito contar com um único auxiliar no exercício de seu serviço, que poderá substituí-lo ou representá-lo no momento da ação de fiscalização, desde que seu nome conste na autorização.

O sorteio e a divulgação serão feitas online. O candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos (originais e cópias do titular e de seu auxiliar) para escolha dos pontos, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano:

- Comprovante de inscrição;



– Carteira de identidade expedida por órgão competente (RG);



– Carteira do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);



– Comprovante de residência no Município do Rio de Janeiro em nome do próprio, expedido nos últimos três meses da data da inscrição;

– 01 foto colorida tamanho 5×7 do candidato a titular da inscrição e no caso de haver auxiliar, deverá apresentar 01 foto do mesmo padrão;