Fortes chuvas atingiram Petrópolis neste domingo (20)Reprodução

Publicado 20/03/2022 20:26 | Atualizado 21/03/2022 06:29

Petrópolis - Por conta da forte chuva que caiu na cidade nesse domingo (20) e com a previsão de mais chuva na segunda-feira (21), o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou, em uma live, que as aulas estão suspensas nas escolas do 1º distrito, primeiramente, tanto nas particulares, quanto nas municipais, mas depois estendeu a suspensão para toda a cidade.

Segundo a Defesa Civil, todo o efetivo do órgão está empenhado para o atendimento de possíveis ocorrências. Em caso de emergência ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). Os moradores de áreas de risco devem se deslocar para locais seguros. A Defesa Civil tem 19 pontos de apoio estruturados nas localidades para acolher a população que precisar sair de suas casas.