Sensor de monitoramento instalado na pedra da Rua Nova, na 24 de MaioDivulgação

Publicado 20/03/2022 23:40 | Atualizado 20/03/2022 23:40

Petrópolis - O sensor de monitoramento instalado na pedra da Rua Nova, na 24 de Maio, acusou neste domingo (20) movimentação que pode gerar deslocamento. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis mantém a interdição das casas no local, em função do risco de movimento da rocha na localidade.

As equipes da Defesa Civil já se deslocaram para a região para alertar sobre o risco. Equipes do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis seguem no acompanhamento das emissões dos sinais do sensor.