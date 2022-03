Bomtempo visita prédio alugado com 40 apartamentos para atender vítimas da chuva | Petrópolis | O Dia

"Com esse prédio e o imóvel que adquirimos na Floriano Peixoto vamos conseguir atender as famílias que ainda estão nos pontos de abrigamento", disse Bomtempo em visita ao imóvel - Divulgação/Ascom

Publicado 20/03/2022 09:58

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo, visitaram na manhã deste sábado (19), um prédio no bairro Floresta. O local tem 40 apartamentos que estão sendo disponibilizados pela prefeitura para vítimas das chuvas por meio do programa Aluguel Social.

“Com esse prédio e o imóvel que adquirimos na Floriano Peixoto vamos conseguir atender as famílias que ainda estão nos pontos de abrigamento. Estamos atendendo as pessoas que precisam de um novo lar”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

Cada apartamento conta com quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As famílias que irão morar no local receberão kits de linha branca, de higiene pessoal e de limpeza; além de cestas básicas.