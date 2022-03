Até esta quata-feira (16), a primeira dose da vacinação pediátrica já havia alcançado 16.324 crianças de 5 a 11 anos - Divulgação

Publicado 17/03/2022 21:17

Petrópolis - A partir da próxima segunda-feira (21), as crianças que estavam agendadas para tomar a primeira dose da vacina contra COVID-19 na Casa da Educação Visconde de Mauá, no Centro da Cidade, deverão se dirigir a outros postos de vacinação. Isso porque, por conta da ampla cobertura do público vacinável, o ponto de vacinação será encerrado.

Até esta quata-feira (16), a primeira dose da vacinação pediátrica já havia alcançado 16.324 crianças de 5 a 11 anos, o que representa 63% do público alvo da faixa etária. Destas, 3.411 já receberam a segunda dose do imunizante. “Considerando toda a população vacinável acima dos 5 anos, já contabilizamos 258.297 pessoas imunizadas com a primeira dose. Quanto a segunda dose, atingimos a marca de 231.700 vacinados”, destaca o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

“Além da vacinação itinerante, as crianças que estavam agendadas para tomar a vacina na Casa da Educação a partir do dia 21 de março, podem ser levadas para outros cinco postos: Centro de Saúde Coletiva; UBS Itaipava; Extra Quitandinha; UBS Posse e UBS Itamarati”, explica Thayene Varella, chefe da Divisão da Imunização. Os pontos de vacinação pediátrica continuam funcionando de segunda a sábado, de 9h as 16h. “É imprescindível levar o cartão de vacina e CPF ou cartão SUS”, completa.

Desde a semana passada, a aplicação das vacinas contra a covid-19 em Petrópolis passou a funcionar com livre demanda.