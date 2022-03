Agentes da Defesa Civil se deslocaram para uma ronda preventiva pelas localidades demarcadas como de maior risco - Divulgação/Ascom

Publicado 13/03/2022 09:38

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis continua no monitoramento do tempo e fará a emissão de novos alertas, tendo em vista a previsão de instabilidade para o município. A chuva que afetou a cidade neste sábado (12) não provocou ocorrências de maior gravidade.

As equipes operacionais foram acionadas para avaliações por conta de queda de árvores, de muro e deslocamento de bloco, sem afetar residências ou bloquear vias. Além de atender aos chamados, os agentes se deslocaram para uma ronda preventiva pelas localidades demarcadas como de maior risco, após as chuvas de fevereiro.



As viaturas se dividiram entre as localidades do Caxambu, Vila Felipe, Quitandinha, Alto da Serra, 24 de Maio, Independência, Avenida Portugal, Uruguai, Rua Teresa, Rua Nova, Vila Felipe, Sargento Boening, Chácara Flora e Floresta. “Mantemos nossas equipes de sobreaviso e essas rondas nos ajudam a identificar situações de risco, principalmente pelas regiões que já estão fragilizadas”, pontua o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.



Em uma hora de chuva, o maior registro pluviométrico foi de 32 milímetros no Bingen. A Defesa Civil segue no acompanhamento das condições do tempo e poderá emitir novos alertas a qualquer momento ao longo do período.



Para receber os alertas por SMS, basta cadastrar o CEP no número 40199 e também é possível acompanhar as atualizações pelo https://t.me/defesacivilpetropolis. O Boletim Meteorológico também fica disponível no site da Defesa Civil https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/. Em caso de emergência a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199.