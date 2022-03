Mais 12 unidades de ensino voltam a funcionar normalmente em Petrópolis, após as chuvas que atingiram a cidade em fevereiro - Reprodução

Mais 12 unidades de ensino voltam a funcionar normalmente em Petrópolis, após as chuvas que atingiram a cidade em fevereiroReprodução

Publicado 12/03/2022 07:58

Petrópolis - Mais 12 escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal de ensino de Petrópolis reabrem nesta segunda-feira (14) em horário normal. Nove delas aguardavam liberação da Defesa Civil (DC) e após vistoria estão aptas a receberem os alunos. As outras três estavam sendo usadas como ponto de abrigo e depois que as famílias conseguiram encontrar um novo lar, foram desmobilizadas e estão prontas para retomar as aulas.



Com a liberação dessas 12 escolas, quase 90% do quantitativo total das unidades, entre centros de Educação Infantil e escolas, voltam às aulas 100% presenciais e seguindo todos os protocolos de segurança da covid-19 estabelecidos pelo decreto municipal.



“Estamos passando por um momento muito difícil e é preciso planejar as ações, incluindo a volta às aulas, com responsabilidade. Estamos com uma força tarefa para que as famílias consigam um novo lar, em local seguro, e assim conseguirmos com que todos os alunos voltem às salas de aula”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A secretária de Educação, Adriana de Paula, explica que as unidades que vão reabrir na segunda-feira estão passando por limpeza e organização para receber os alunos. Ela ressalta ainda que haverá reposição das aulas. “A reposição também está sendo planejada e será feita para cumprir a carga horária letiva com estudos dirigidos e atividades complementares”, completou a secretária.

ESCOLAS QUE REABREM NA SEGUNDA-FEIRA (14)

1.LICEU MUNICIPAL CORDOLINO AMBRÓSIO

2.E.M. SENADOR MÁRIO MARTINS

3.ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO

4.E.M. JANDIRA BORDIGNON

5.E.M.DUQUE DE CAXIAS

6.E.PAROQUIAL BOM JESUS

7.E.M.ALTO INDEPENDÊNCIA

8.CEI INÊS BELARMINO DE SOUZA

9.CEI GIUSEPE NEVA VOLUNTEIRO

10.CEI PROFESSORA TINA GRAZINOLI

11.CEI TIA ALICE

12.CEI ROMANO CANEVESE

*Lista sujeita a alteração