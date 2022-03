Boletim da Defesa Civil - Reprodução

Publicado 10/03/2022 14:34

Petrópolis - As equipes da Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis seguem com a realização das vistorias nas localidades afetadas pelas chuvas. Mais de 3200 estão em andamento pelas equipes de engenheiros, geólogos e técnicos. Até o momento, mais de 1200 laudos estão prontos para entrega aos solicitantes que podem acessar o documento pelo site https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/ ou retirar pessoalmente na sede da Defesa Civil. As equipes estão distribuídas por todas as localidades para avançar com o atendimento dos mais de 5400 Registros de Ocorrências (RO) cadastrados.



A maior parte das ocorrências foi por deslizamentos que deixaram vítimas principalmente no primeiro distrito. O Governo Municipal segue acompanhando o trabalho de buscas realizado pelo Corpo de Bombeiros, que nesta quinta (10), está com o suporte de drones para a atuação ao longo do Rio Quitandinha, por onde há a suspeita de três vítimas.

No Morro da Oficina, os militares mantêm as buscas por mais uma vítima. De acordo com a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil, o município registra 233 vítimas fatais, sendo 138 são mulheres, 95 são homens e entre esses, 44 são menores. Do total de óbitos, ainda há oito vítimas que aguardam o resultado das análises de DNA para concluírem a identificação.



No momento, a Secretaria de Assistência Social mantém o atendimento as 804 pessoas em 23 pontos de abrigo em que recebem suporte de assistência social, além de atendimento médico e psicológico. As crianças que estão nos locais participam de atividades educativas e recreativas. Todas as pessoas que estão nos abrigos já estão cadastradas para o recebimento do aluguel social, no valor de R$ 1 mil, e têm o suporte para encontrar os novos lares.



Pontos de abrigo em funcionamento no momento:

Escolas públicas: E. E. Rui Barbosa, Paróquia de Santo Antônio, Cei Chiquinha Rolla, Comac - Escola Germano Valente, E. M. Alto Independência, E. M. Geraldo Ventura Dias, E. M. Joaquim Deister, E. M Maria Campos da Silva, E.M. Papa João Paulo II, E. M. Rubens de Castro Bomtempo, E. Paroquial Bom Jesus, E. São João Batista, E. M. Nossa Senhora da Glória, Sítio São Luiz e E. P. Carlos Demiá.



E ainda os pontos voluntários: Igreja Metodista Wesleyana, Quadra do Palmeiras - Igreja Catedral de Avivamento da Geração Forte, Igreja Videira, Quadra do Oswaldo Cruz, Associação de Moradores Vila São José, Igreja Wesleyana – Caxambu, Igreja Católica Floresta, Igreja Redenção.