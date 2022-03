Trabalho foi acompanhado por técnicos da empresa que está realizando o serviço em diversas localidades da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 09/03/2022 19:10

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Defesa Civil, iniciou nesta quarta-feira (9), o desmonte das rochas na Rua Primeiro de Maio, próximo à Praça Pasteur. O trabalho foi acompanhado por técnicos da empresa que está realizando o serviço em diversas localidades da cidade, afetadas pelo temporal do dia 15 de fevereiro.



“Estamos com várias frentes de trabalho no intuito de restabelecer a segurança nessas regiões afetadas pelo temporal. Começamos pela limpeza, a desobstrução das vias e agora os desmontes dessas rochas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, que acompanhou o trabalho ao lado do Coordenador Especial de Articulação Institucional, coronel Rafael Simão. A primeira rocha a passar pelo desmonte tinha cerca de 20 toneladas.



O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, explicou que a técnica utilizada foi a detonação exotérmica, um produto autorizado e fabricado pelo Exército. Para garantir a segurança durante o desmonte, os moradores foram afastados cerca de 50 metros do local da explosão. O trânsito também ficou interrompido no local durante o trabalho.



Durante a semana acontece o desmonte de outras duas rochas (uma delas quatro vezes maior do que a que passou pela intervenção nesta quarta-feira). Além da Rua Primeiro de Maio, a Prefeitura de Petrópolis também já fez o serviço na região do Caxambu, na Rua Bartolomeu Sodré e está fazendo as intervenções no Morro da Oficina, no Alto da Serra, com o desmonte de 125 toneladas de rochas. Outras localidades como 24 de Maio e Rua Nova, passarão pelo mesmo serviço.