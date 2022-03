Senador Carlos Portinho quer fazer leilão de NFT para ajudar Petrópolis | Petrópolis | O Dia

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) - Divulgação

Petrópolis - O senador Carlos Portinho (PL-RJ) sugeriu o lançamento de uma NFT de Petrópolis para captar recursos para a reconstrução da Cidade Imperial. A venda do ativo seria revertida em obras na Rua Tereza e para a compra de terrenos para a construção de habitação social.

O parlamentar já está no mercado para levar a operação estruturada para a Prefeitura e busca um artista renomado para fazer arte. A ideia surgiu depois da Ucrânia arrecadar R$34,1 milhões com a NFT da bandeira do país. A verba está sendo utilizada para ajudar os refugiados que fogem da guerra com a Rússia.



Portinho se reuniu com as vítimas das enchentes de 2011, com o Prefeito Rubens Bomtempo, e com o vereador Fred Procópio, para colher informações para a Comissão Especial formada pelo Senado e também apresentar o esboço do Projeto.



"Como relator do marco legal das startups, busco soluções inovadores para auxiliar as cidades. E acredito que este pode ser um bom caminho para este momento de reconstrução de Petrópolis, beneficiando o comércio da rua Teresa com a sua requalificação urbana e as vítimas com moradia digna", concluiu o Senador.