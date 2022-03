"Estamos agilizando o processo para garantir que todos possam, rapidamente, ter esses direitos antecipados", declarou o prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação/Ascom

Publicado 06/03/2022 17:55

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, anunciou neste domingo (6) a antecipação do 13º salário, além do pagamento de férias e licença prêmio para os servidores atingidos pelas chuvas do último dia 15 de fevereiro.

“Estamos agilizando o processo para garantir que todos possam, rapidamente, ter esses direitos antecipados. Precisamos estar organizados para atender as demandas administrativas e abraçar os nossos servidores atingidos pela tragédia é uma delas. Decidimos adiantar esses benefícios com o objetivo de dar mais uma tranquilidade aos nossos funcionários e familiares, que vivem um dos momentos mais difíceis da nossa cidade”, disse Bomtempo.

Para ter direito aos benefícios, segundo o secretário de Administração, Ramon Mello, os servidores deverão respeitar alguns critérios que ainda estão sendo estabelecidos: “Já estamos traçando todo esse regramento, como por exemplo, a necessidade de apresentação do R.O. da Defesa Civil, entre outras exigências. A intenção é atender, principalmente, todos aqueles que perderam tudo”.