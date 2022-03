Espaço externo da Casa Cria: famílias inteiras se reúnem em um ambiente dedicado ao consumo da bruncheria e demais empreendimentos da Casa Cria - Marco Pereira

Espaço externo da Casa Cria: famílias inteiras se reúnem em um ambiente dedicado ao consumo da bruncheria e demais empreendimentos da Casa Cria Marco Pereira

Publicado 05/03/2022 08:00 | Atualizado 05/03/2022 10:07

Petrópolis - Alojada em uma casa com quintal no bairro Retiro, às margens da Estrada União e Indústria, a Casa Cria Local tem se tornado um refúgio dos petropolitanos nas manhãs e tardes quentes deste verão. Mas quem pensa que o empreendimento é apenas um refúgio tranquilo para almoçar com a família e curtir música ao vivo cercado pela natureza, não sabe o que há por trás do projeto.

Criada em 2009 pelos empresários Cissa Borges e Douglas Bento a partir do projeto Inspira, realizado por Cissa e uma sócia, a motivação para a Casa Cria Local foi abrir um espaço para o "encontro entre as pessoas criativas" de Petrópolis, tendo em vista a desarticulação entre os bairros da cidade, devido a sua própria natureza geográfica.

"Existia uma ausência de articulação entre quem faz e quem consome a produção local, não só de produtos, mas também de serviços, de arte, de cultura", comentou Douglas. Por isso, a Casa Cria Local abriga não só uma bruncheria, onde se pode consumir vários pratos feitos com produtos locais, mas também livraria, cervejaria, bar, armazém, galeria de artes, mobílias de reaproveitamento, além da loja de artesanato Criativa Arte Local, como pôde comprovar a reportagem de O Dia.

Música ao vivo é um dos atrativos do local Divulgação Destaque para os produtores locais de hortifrutigranjeiros, geleias, laticínios, embutidos, que podem ser adquiridos no local e também pelo site da iniciativa, no endereço https://www.crialocal.com.br/ . Pela internet, o consumidor pode adquirir mais de 400 produtos e a entrega é feita em casa, com toda a praticidade.

Além da categoria comida e bebida, através do site também pode-se comprar cerâmicas, artigos de saúde e bem estar, e produtos para a casa.

Casa Cria Local fica localizada no bairro Retiro, às margens da União e Indústria Marco Pereira "Para nós é essencial que a própria cidade fomente o que está sendo feito para ela", explicou Cissa, ao destacar o fio condutor do empreendimento: dinamizar a economia local, fazendo com que o que é produzido em Petrópolis seja consumido aqui mesmo, gerando mais renda para todos os envolvidos, em um processo sinérgico e de valorização de nossos produtos e serviços.

Serviço:

Casa Cria Local

Endereço: Rua Henrique Dias, 15 - Retiro, Petrópolis

Horários:

Quarta 10 - 19h

Quinta 11h - 22h

Sexta 11h - 22h

Sábado 11h - 22h

Domingo 10h - 19h

Espaço infantil na Casa Cria Local Divulgação

Armazém com produtos locais vendidos na Casa Cria Divulgação

Casa Cria, parte externa da propriedade Divulgação