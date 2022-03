"O que vamos fazer aqui é uma saída que gere segurança, é a vida que deve ser preservada", disse Bomtempo - Divulgação/Ascom

Publicado 01/03/2022 18:03

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, se reuniu na manhã desta terça-feira (1º) com moradores da Rua Nova, na 24 de Maio, para falar sobre as ações que acontecerão na região. Foi apresentado aos moradores o mapeamento de risco geológico remanescente feito pela Defesa Civil (DC) indicando quais áreas estão interditadas, provisoriamente, até que as intervenções sejam concluídas. Os moradores que tiveram as casas interditadas serão cadastrados no programa do Aluguel Social.

“O que vamos fazer aqui é uma saída que gere segurança, é a vida que deve ser preservada”, disse o prefeito. “Nesta semana equipes da Assistência Social e da Defesa Civil vão estar recebendo os moradores em uma sala dentro do Centro de Moda da Rua Teresa para fazer o cadastramento do Aluguel Social e tirar dúvidas sobre os laudos de interdição”, explicou Bomtempo.

Uma comissão formada por moradores também será criada para acompanhar os trabalhos tanto da Assistência Social, quanto da Defesa Civil. “Vou ter um encontro com o governo do Estado para apresentar as nossas propostas de intervenções nessa região. Tudo será feito com segurança para preservar as vidas”, frisou o prefeito Rubens Bomtempo.

O secretário de Defesa Civil, tenente-coronel Gil Kempers, também participou do encontro e disse que as intervenções na região passam pela implosão das pedras até as obras de contenção. “Cada situação será analisada com cuidado. O objetivo é traçar uma estratégia segura para todos”, afirmou.

Para fazer o mapeamento de risco geológico remanescente foram feitos vários sobrevoos na região dos deslizamentos. “Para fazer avaliação da região partimos do ponto do caminho de rolamento da pedra. Foram vários sobrevoos e análise dos geólogos. É importante dizer que algumas interdições serão temporárias”, comentou.

Além do Aluguel Social no valor de R$1 mil – sendo R$800 pagos pelo Governo do Estado e R$200 pela Prefeitura de Petrópolis – as famílias também serão contempladas com o Cartão Imperial. O benefício – R$70 – será dado a cada integrante da família.