Família continua com a casa aberta para ajudar vizinhos e resgatistas após a tragédia em PetrópolisMarco Pereira

Publicado 01/03/2022 11:41

- Em meio aos trabalhos de bombeiros e voluntários que continuam buscas e retirada de escombros do Morro da Oficina, o casal Lidenil Márcia Canellas e Danilo Pereira , junto com seus dois filhos, continuam com sua casa aberta para acolhimento e servindo como ponto de apoio aos resgatistas e vizinhos que perderam tudo na tragédia do dia 15 de fevereiro.