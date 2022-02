Família abre a casa para para famílias desabrigadas após chuva forte em Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Agência O Dia/ Marco Pereira

Publicado 17/02/2022 14:11

Rio - Em meio aos vários atos de solidariedade que acontecem entre os moradores de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, a atitude de uma família chamou a atenção. Dona Lidenil Márcia Canellas, o marido Danilo Pereira e os dois filhos transformaram o lar em um centro de acolhimento para duas famílias que perderam tudo na forte chuva. O local também se tornou ponto de apoio para as equipes de resgate que trabalham nas buscas por desaparecidos no Morro da Oficina, um dos locais mais atingidos pela chuva e que fica bem próximo da residência.

Dona Lidenil conta que na noite de terça-feira (15), dia em que a chuva causou transtornos na cidade, abriu a porta e viu duas famílias desabrigadas, sendo uma delas composta por 14 pessoas. Ambas as famílias estavam procurando pelas mães. "Na terça feira elas se alojaram na frente da minha casa. Eu vendo aquelas pessoas sentadas no chão eu resolvi ceder as minhas cadeiras e aí começamos a dar água. A partir dali vi que iria precisar também abrir a casa para que pudessem usar o banheiro", diz a voluntária.



Ela conta que uma das famílias que abrigou conseguiu encontrar a mãe, mas a outra família ainda não. A solidariedade foi tanta que nos últimos dias a casa também vem servindo como ponto de apoio para que os bombeiros e militares possam beber água e ir ao banheiro. Os bombeiros também conseguiram, com a ajuda da família, dar banho nos cães farejadores que trabalham ininterruptamente no meio da lama.

"Eu ainda acho que estou fazendo pouco porque quem perdeu seus entes queridos não tem preço, vida não tem preço. mas o que eu posso fazer estou fazendo. Deus está enviando umas pessoas, donos de restaurantes e pessoas trazendo quentinhas, e o que está chegando eu estou distribuindo até para os próprios moradores", diz. A dona da casa conta que muitas regiões ainda estão sem luz, então alguns vizinhos buscam a sua casa para conseguir comer e carregar o celular.