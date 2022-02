Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Publicado 17/02/2022 13:59 | Atualizado 17/02/2022 14:08

Rio - O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira, 17, que já enviou ao município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, dois kits de apoio com 500 kg de medicamentos e insumos necessários para atender a população em caso de emergência. Além disso, equipes da pasta estão trabalhando nas áreas atingidas para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS). Para apoiar e auxiliar as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade, uma força-tarefa do governo federal está no local acompanhando a situação de perto nesta quinta.

Acompanhadas pelo ministro Marcelo Queiroga, as equipes sobrevoaram a região durante a manhã. O titular da Saúde se reuniu com autoridades locais e garantiu que a União está pronta para dar assistência necessária à população da cidade. "O Ministério já enviou equipes da Vigilância em Saúde, da Força Nacional do SUS e da Atenção Primária para oferecermos o suporte necessário para ajudar aqueles que estão desabrigados ou desalojados".



A pasta disse que encaminhou, em cada kit, 32 tipos de medicamentos e 16 insumos preparados para serviços de emergência. De acordo com o ministério, a força-tarefa segue monitorando a situação de perto e fará novos envios de insumos e equipes, conforme o necessário nos próximos dias.