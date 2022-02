Casas e sonhos foram soterrados pelo temporal de seis horas - AFP

Casas e sonhos foram soterrados pelo temporal de seis horasAFP

Publicado 17/02/2022 22:01

Rio - Diversos moradores têm denunciado a falta de apoio das autoridades na busca por sobrevivendo e corpos em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. Segundo relatos, as próprias famílias das vítimas que estão fazendo buscas pelas áreas que estão com acessos bloqueados pela lama e entulho. No entanto, uma avaliação do Governador Claudio Castro diz que as equipes deslocadas para o local estão dando conta. Ao todo, 840 agentes de segurança e da Defesa Civil estão no município. São 200 policiais civis, 210 policiais militares e 430 bombeiros militares mobilizados na cidade.