Idosa é colocada em retroescavadeiraREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 17/02/2022 10:35 | Atualizado 17/02/2022 10:40

Rio - Uma idosa de 100 anos foi resgatada com vida na quarta-feira (17), após ficar soterrada em uma casa que desabou com as chuvas de terça-feira, em Petrópolis. Ela estava sob os escombros de uma construção na Rua Teresa e precisou ser retirada com uma retroescavadeira, único veículo que conseguia acessar o local.

Para o resgate, a idosa foi coberta por lençóis e colocada na pá carregadora da retroescavadeira.

Rua Teresa foi bastante afetada pela chuva que devastou a cidade. Uma encosta deslizou na área e diversos veículos ficaram amontoados pelo caminho. Diversos lojistas da via, conhecida pelo polo têxtil e pelos preços populares de roupa, ainda trabalham na limpeza e contabilizam os prejuízos.

A Associação da Rua Teresa (ARTE) se solidarizou com as famílias que foram diretamente impactadas pela enxurrada e disse que as lojas foram muito afetadas, mas que ainda não há como calcular os prejuízos.

Petrópolis: mais de 20 resgatados com vida e inúmeros desaparecidos

Até o momento, 24 pessoas foram resgatadas com vida. Desde terça, Petrópolis contabiliza mais de 100 mortos e um número ainda indefinido de desaparecidos. O Ministério Público registrou pelo menos 35 desaparecidos, através de uma ferramenta pública que solicita informações sobre pessoas ainda não encontradas.

As informações sobre desaparecidos são recebidas pelos canais de comunicação do Ministério Público, no telefone: (21) 2262-1049, por e-mail: [email protected] , e também no site: www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid

A partir do cadastro no banco de dados, as informações, fotografias e características físicas dos desaparecidos compartilhadas por parentes e familiares são checadas junto aos demais bancos de dado. Também há uma equipe de servidores e promotores de Justiça no Hospital Alcides Carneiro, no bairro Corrêas, e no Instituto Médico Legal da cidade.

Veja a lista de desaparecidos do MPRJ:

Sônia Reis. Mirian Souza Pinheiro da Silva Ferreira. Christiane Ferraz Blower Stock. Raquel Novaes Rocha. Fabiano de Assumpção Ribeiro Ferreira. Raquel Gritz Junqueira. Matheus Gritz. Sarah Walsh de Albuquerque. Zaira da Silva Chear. Raquel Dias de Macedo. Raquel de Lima Novaes Rocha. Sheila Sardinha de Matos Coimbra. Gislaine Moreira dos Santos Conegundes. Bernardo Pinto de Albuquerque. Luiz José Faria Ramos. Lara de Souza Assumpção Ferreira. Marcos Cícero da Silva Terra. Nathalia Bessa. Rodolfo Perlingeiro de Jesus. Ana Claudia da Silva Terra. Mariana. Marcelo Luiz. Amanda Stock. Luciana Souza. Andréa Macedo de Almeida Mendonça. Maria Auxiliadora. Gabriel Vila Real da Rocha. Rita de Cassia Moffatt Perlingeiro. Olga Sorgini Cortesi. Maria de Fátima Silva. Thais Marinho de Oliveira Silveira. Otto Karl Heil Stock. Marcelo Karl. Nilson Pereira Amorim. Robson Vinicius da Costa.