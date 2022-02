Defesa Civil emite novo alerta sobre chuvas em Petrópolis - AFP

Defesa Civil emite novo alerta sobre chuvas em PetrópolisAFP

Publicado 17/02/2022 12:37 | Atualizado 17/02/2022 14:32

Rio - A Defesa Civil de Petrópolis enviou um alerta de mais chuva para esta quinta-feira (17). Para os períodos da tarde e noite são esperados 65 mm de chuva, acompanhadas por raios e rajadas de vento. Esse período de chuvas se estenderá até domingo (20).

fotogaleria



Segundo a Polícia Civil, 30 corpos já foram reconhecidos pelas famílias. Os bombeiros e moradores da cidade ainda estão em processo de procura de vítimas desaparecidas. A cidade de Petrópolis está coberta de lama e estragos causados pela chuva, o que dificulta acesso às áreas atingidas.

O alerta de chuvas fortes para o dia de hoje também se estende para todo o estado do Rio de Janeiro, com foco no Grande Rio e Costa Verde. Em casos de temporais, é indicado pela Defesa Civil a procura de locais seguros e com abrigo, como escolas.