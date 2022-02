Marmitas são preparadas para serem levadas ao município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 13:36 | Atualizado 17/02/2022 13:38

Rio - As equipes do Ação da Cidadania preparam desde o início da manhã desta quinta-feira 1 mil quentinhas que serão doadas para moradores da cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. O mutirão solidário feito na sede da organização, no Santo Cristo, Região Central do Rio, é uma das iniciativas para ajudar as famílias vítimas da tragédia que aconteceu na cidade histórica na última terça, onde mais de 100 pessoas perderam suas vidas em decorrência das chuvas e deslizamentos de terra.



"O telefone não para. Estamos nos articulando com nossos parceiros. Locais tanto aqui no Rio, quanto lá em Petrópolis, para prover que todos os alimentos, doações e insumos cheguem as famílias que hoje estão afetadas", disse a gerente de projetos da Ação da Cidadania, Jeniffer Barbosa.



Segundo a responsável, a Ação Cidadania também está recebendo doações de alimentos não perecíveis, roupas e material de higiene. O material vem sendo armazenado na sede da organização, na Rua da Gamboa, 246, no Santo Cristo, de onde seguirá para a cidade na Região Serrana.



A Ação Cidadania também recebe ajudas financeiras por transferências e pix. O valor será utilizado na compra de cestas básicas que serão distribuídas para moradores das regiões mais afetadas pelos deslizamentos de terra, em Petrópolis. O morro das oficinas foi uma das localidades mais atingidas pela enxurrada de lama.



"Temos aqui na Rua da Gamboa, 246, nos nossos armazéns um posto de coleta. Estamos recebendo alimentos perecíveis, roupas, produtos de higiene, água e para além disso temos também os nossos dados bancários e o pix que está no nosso site: açãodacidadania.org.br para quem deseja fazer o repasse do recurso em dinheiro", explicou Jennifer.



A entrega das mil refeições completas será feita todos os dias até a próxima semana com a ajuda de voluntários. Os alimentos, de acordo com a gerente de projetos deve ser um alento para aqueles que passam por dificuldades nesse momento.



"Dentre todas essas frentes temos podido contribuir também com mil refeições por dia até o início da próxima semana. Isso significa que pelo menos mil pessoas de Petrópolis terão acesso a uma refeição adequada no seu dia (...) É um contexto muito desafiador. Quando lidamos com tudo que está acontecendo", avaliou a gerente.

Para doações

Além da Ação da Cidadania, outras instituições recebem doações para ajudar aos desabrigados e famílias que tiveram perdas provocadas pelas chuvas e deslizamentos em Petrópolis. Entre eles, a Prefeitura de Petrópolis criou uma conta especialmente para receber doações em dinheiro para os atingidos no município. Quem quiser fazer doações pode transferir qualquer valor para a conta "PMP Petrópolis - S O S 2022", no Banco do Brasil. Os dados da conta são: agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um Pix, a chave é o CNPJ.

O SOS Petrópolis, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, arrecada com urgência mantimentos, roupas e itens de higiene e limpeza pessoal. Presencialmente, as doações podem ser deixadas na Rua Monsenhor Bacelar, 400, no Centro de Petrópolis (subida do Relógio das Flores, em frente ao primeiro quebra-molas). Para doar em dinheiro, a transferência bancária pode ser feita através da conta no Banco do Brasil; Ag: 2885-1; CC: 127599-2; CNPJ: 27.219.757/0001-27.

Todas as unidades da Polícia Militar do Rio viraram ponto de recolhimento de donativos. Água mineral e itens de higiene pessoal são os principais pedidos. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Avenida Marechal Câmara 210, no Centro do Rio, também virou ponto de doação.

Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos. A sede do Flamengo, na Gávea, também recebe doações, assim como o Maracanãzinho (Portão 6). Todos os estádios que receberão jogos da rodada desta semana do Campeonato Carioca também serão pontos de doação. Escolas de samba, como Mangueira e Unidos da Tijuca, também viraram pontos de doação.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu a recepção da Prefeitura Universitária para receber doações de água mineral, alimentos, roupas e itens pessoais. O endereço fica na Praça Jorge Machado Moreira, 100, na Cidade Universitária.

Doações em shoppings no Rio



No Rio de Janeiro, os seguintes pontos em shoppings recebem doações:

Shopping Boulevard: Clubinho do Jujuba, 2° Piso. R. Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ



Botafogo Praia Shopping: 1° e 5° piso. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ



Madureira Shopping: Loja Sou do Bem, #SouMadu, 3º piso, Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro



Shopping Nova Iguaçu: Próximo ao guichê de estacionamento, 1° Piso, Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Rio Design Barra: Concierge, Av. das Américas, 7777 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ



Rio Design Leblon: Concierge, Av. Ataulfo de Paiva, 270 - Leblon, Rio de Janeiro, RJ



Shopping Nova América: Acesso C, em frente à Camicado Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ