Rio tem previsão de chuva - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 13:32

Rio - Pancadas de chuva de moderada a forte irão atingir a capital a partir da tarde desta quinta-feira, segundo o sistema de meteorologia da prefeitura, o Alerta Rio. O temporal, que também pode ter raios e rajadas de ventos, acontece por conta de um canal de umidade que age sobre a Região Sudeste. Apesar disso, as temperaturas seguirão estáveis, com máxima prevista de 33°C. Essa chuva é resultado da combinação de influências meteorológicas próprias do verão.



“Com o sol durante o dia, há um aumento de nebulosidade a partir da tarde. O calor - com a termodinâmica - acaba causando essas pancadas típicas do verão. Além disso, há duas instabilidades que ocorrem hoje: um cavado em médios níveis da atmosfera e a convergência de umidade em baixos níveis”, afirma a meteorologista Raquel Franco, do Sistema Alerta Rio.



No comunicado, o Alerta Rio explicou que no verão, as condições atmosféricas podem mudar de forma mais rápida, por isso é importante ficar de olho nas previsões mais recentes. Pancadas de chuva à tarde e à noite por causa do calor e da alta umidade são comuns neste período.