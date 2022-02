Segundo a delegacia de Teresópolis, os três agressores têm anotações criminais por tráfico de drogas - Divulgação

Segundo a delegacia de Teresópolis, os três agressores têm anotações criminais por tráfico de drogasDivulgação

Publicado 17/02/2022 11:01 | Atualizado 17/02/2022 11:18

Rio - A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (17) uma operação para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes que torturaram dois moradores da comunidade do Barroso, em Teresópolis, na Região Serrana. Um homem e uma mulher já foram presos. O terceiro alvo está foragido. A ação tem a participação da 110ª DP (Teresópolis), da Polícia Militar e do Ministério Público.



Em dezembro do ano passado, os agentes da 110ª DP (Teresópolis) receberam informações sobre as torturas e analisaram um vídeo, gravado pelos criminosos. Nas imagens, os acusados aparecem torturando duas vítimas com um pedaço de pau, uma barra de ferro e um capacete de motocicleta. Dois homens e uma mulher foram identificados como autores das agressões.



De acordo com as investigações, a tortura ocorreu porque a mulher, que foi presa nesta quinta, disse que os dois moradores furtaram fios elétricos da casa de seu companheiro, atualmente preso por envolvimento com o tráfico de drogas.



Segundo a delegacia de Teresópolis, os três agressores têm anotações criminais por tráfico de drogas. Os envolvidos responderão pelo crime de tortura.