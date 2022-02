Sueli Alves de Alcântara perdeu cinco sobrinhos na tragédia - Marco Antonio Pereira / Agência O Dia

Sueli Alves de Alcântara perdeu cinco sobrinhos na tragédiaMarco Antonio Pereira / Agência O Dia

sobreviventes que buscam seus familiares. É o caso da auxiliar de enfermagem Sueli Alves de Alcântara, que contou nesta quinta-feira que os cinco sobrinhos ainda estão soterrados no Morro da Oficina. fotogaleria

"Estou revoltada, sofrida. Sei que é culpa de todo mundo, da natureza e dos nossos governantes. Estou com cinco corpos soterrados perto da minha casa e até agora não conseguiram ir lá para tirar. Meu outro sobrinho deve estar com o corpo aqui atrás e tudo indica que a casa caiu ali. Perdi cinco sobrinhos", lamentou a moradora de 68 anos, que revelou como escapou da tragédia: Rio - O cenário é devastador no Alto da Serra, um dos bairros mais afetados com a chuva que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira. Entre lama e escombros de casas, estão alguns. É o caso da auxiliar de enfermagem Sueli Alves de Alcântara, que contou nesta quinta-feira que osainda estão soterrados no Morro da Oficina."Estou revoltada, sofrida. Sei que é culpa de todo mundo, da natureza e dos nossos governantes. Estou com cinco corpos soterrados perto da minha casa e até agora não conseguiram ir lá para tirar. Meu outro sobrinho deve estar com o corpo aqui atrás e tudo indica que a casa caiu ali.", lamentou a moradora de 68 anos, que revelou como escapou da tragédia:

"Não tive noção do que estava acontecendo, porque eu estava dentro de casa. Meu irmão que me chamou e eu pulei a escada, pulei a janela da casa dele e passei lá pelo outro morro. Desde criança que eu não passava para aquele lado, mas fui capaz de chegar lá. Quando eu abri a janela, eu só vi barro. Não tem mais nenhuma casa lá, não tem mais nenhum vizinho. Do lado esquerdo ainda tem algumas casas como a minha, do meu irmão e mais uma meia dúzia que ficaram de pé. Não perdi nada de material".

Cobrança de lugar pra morar

Como todos os outros moradores do bairro, Sueli teve que abandonar sua casa diante do temor de novos deslizamentos. Ela agora está abrigada na casa de uma sobrinha, mas vai cobrar das autoridades um lugar para morar.

"Não pretendo ficar mais aqui, vou pedir uma casa para os governantes por todo IPTU que já paguei. Quero ver se eles vão me dar um local pra morar pelo menos. Eu moro sozinha na minha casa, aí tem a minha irmã que mora do lado com o marido, o meu filho que mora em cima. Também estamos todos sem ter pra onde ir, porque não tem como passar para voltar pra casa. Agora estou na casa da minha sobrinha, mas meu irmão está com AVC, a mãe dela também está debilitada, que já é idosa e não anda. Então estamos todos embolados lá".

Roberta de Paula, tradutora e interprete de libras na Prefeitura de Petrópolis, estava trabalhando no momento em que a tragédia aconteceu. Ela contou que a filha estava na escola e o marido conseguiu escapar por pouco ao sair para trabalhar minutos antes da casa vir abaixo.

"Perdi minha casa, meus bichos, não tem vestígios mais da minha casa, perdi meu carro também. Perdemos tudo o que a gente tinha material, mas graças a Deus nem eu, minha filha e meu esposo estávamos em casa no momento. Eu estava trabalhando e quando cheguei não tinha mais vestígios da nossa casa. Minha filha estava no colégio e meu marido tinha acabado de sair para trabalhar. Ele disse que ia esperar a chuva passar, mas acabou que ele resolveu sair antes. Se tivesse ficado, tinha morrido", disse Roberta, de 38 anos.

Crédito: Marco Antonio Pereira / Agência O Dia pic.twitter.com/le51uA8wKI — Jornal O Dia (@jornalodia) February 17, 2022 Aos prantos e sendo consolada por outros moradores, Cristiane Gross é outra que perdeu entes queridos. A filha, o neto, a sogra e três sobrinhas dela morreram na tragédia.

Busca por desaparecidos

Na lista de desaparecidos há sobrenomes em comum, o que pode indicar parentesco. Famílias inteiras foram soterradas nos deslizamentos, como o caso de avó, neta e sobrinha, que foram encontradas abraçadas, já sem vida.

Veja a lista do MPRJ:

Sônia Reis. Mirian Souza Pinheiro da Silva Ferreira. Christiane Ferraz Blower Stock. Raquel Novaes Rocha. Fabiano de Assumpção Ribeiro Ferreira. Raquel Gritz Junqueira. Matheus Gritz. Sarah Walsh de Albuquerque. Zaira da Silva Chear. Raquel Dias de Macedo. Raquel de Lima Novaes Rocha. Sheila Sardinha de Matos Coimbra. Gislaine Moreira dos Santos Conegundes. Bernardo Pinto de Albuquerque. Luiz José Faria Ramos. Lara de Souza Assumpção Ferreira. Marcos Cícero da Silva Terra. Nathalia Bessa. Rodolfo Perlingeiro de Jesus. Ana Claudia da Silva Terra. Mariana. Marcelo Luiz. Amanda Stock. Luciana Souza. Andréa Macedo de Almeida Mendonça. Maria Auxiliadora. Gabriel Vila Real da Rocha. Rita de Cassia Moffatt Perlingeiro. Olga Sorgini Cortesi. Maria de Fátima Silva. Thais Marinho de Oliveira Silveira. Otto Karl Heil Stock. Marcelo Karl. Nilson Pereira Amorim. Robson Vinicius da Costa.