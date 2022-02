Ônibus estacionados em terminal rodoviário ficaram inundados, e os que circulavam nas ruas foram destruições pela correnteza da enchente - REPRODUÇÃO TWITTER

Rio - O transporte público da cidade de Petrópolis ainda está afetado pela tragédia das chuvas de terça-feira (15) que deixou centenas de mortos, muitos desaparecidos e um cenário de destruição na cidade. Nesta quinta (17), no entanto, viações municipais retornaram às ruas com algumas linhas de ônibus, ainda que de maneira reduzida. Os ônibus intermunicipais também estão circulando.

A viação Única, principal companhia da rota entre a capital e a Região Serrana, voltou a circular com os horários reduzidos nesta quinta-feira (17), no trajeto Rio x Petrópolis. O trajeto Petrópolis x Rio funciona em todos os horários, mas os bilhetes só estão sendo comercializados na Rodoviária de Petrópolis - a bilheteria alternativa localizada próximo à fábrica da cervejaria Bohemia está fechada.

Em relação ao transporte municipal, as empresas de ônibus voltaram a circular com horário e frota reduzidos. A viação Pedro Ita funciona com pelo menos 13 linhas; a viação Cascatinha opera com 11 linhas; a viação Cidade Real opera com 15 linhas; A Cidade das Hortênsias circula com 16 linhas; a Turp Transporte está com todas as linhas operando normalmente.

Um ônibus da empresa Cidade Real, que fazia a linha 010 Rodoviária do Bingen - Centro, foi tomado pela água causando desespero nos passageiros. #Petropolis#Chuva pic.twitter.com/OFYr4wp7Jt — Busologia Moderna Nacional (@BusologiaMN) February 15, 2022

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis (Setranspetro) afirmou que "todos os esforços estão sendo empenhados para o restabelecimento do serviço por completo, mas ainda depende das desobstruções viárias para ter acesso às regiões". A entidade disse ainda que "o sistema de Transporte foi gravemente atingido pela tempestade e vai precisar de tempo e recursos para se restabelecer por completo no município".

O cenário desta quinta-feira (17) em Petrópolis ainda é de destruição de ruas e rodovias. Carros e ônibus ficaram pelo caminho. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de agonia de passageiros que estavam em dois ônibus que foram arrastados pela enchente.

Os registros mostram que as pessoas disputavam espaço na parte do ônibus que ainda não estava submersa, mas ainda assim algumas foram arrastadas pela enchente. Não há informação de quantas pessoas que estavam nesses ônibus estão desaparecidas. Segundo a Setranspetro, os dois motoristas sobreviveram.

CENAS DE DESESPERO! Após um ônibus tombar durante esse temporal que assolou Petrópolis, passageiros que ocupavam o coletivo foram simplesmente arrastados pela correnteza. Até o momento não se sabe se elas conseguiram sobreviver. pic.twitter.com/6MeD60KlhV — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) February 17, 2022