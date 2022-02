Gustavo Rabello foi atropelado na Avenida Brasil na madrugada desta quarta-feira (16) - Reprodução / Redes sociais

Gustavo Rabello foi atropelado na Avenida Brasil na madrugada desta quarta-feira (16)Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/02/2022 14:09 | Atualizado 17/02/2022 14:20

Rio - O gari Gustavo Rabello, que morreu atropelado enquanto trabalhava na Avenida Brasil, será sepultado na tarde desta quinta-feira (17), às 15h15, no cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. O velório foi realizado no fim da manhã. Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte funcionário da Comlurb.

Na madrugada desta quarta-feira, Gustavo trabalhava próximo ao canteiro central da Rua Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, quando foi atropelado por um carro. Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados e constataram que o homem morreu no local.

Já o motorista, que também se feriu no acidente, foi levado Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas teve alta médica no mesmo dia. Segundo os familiares de Gustavo, o motorista do carro estava sob efeito de álcool. A ocorrência foi encaminhada para a 35ª DP (Campo Grande).

Os parentes também reclamaram da falta de sinalização adequada, fornecida pela Comlurb aos seus funcionários. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana informou que 'o local do acidente estava sinalizado com cones, de forma adequada'.

"O carro invadiu a área dos cones e atropelou o funcionário próximo ao canteiro central, dentro da área demarcada pelos equipamentos de segurança", completou a empresa, em nota.