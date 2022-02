Novo Coronavírus - Reprodução

Publicado 17/02/2022 17:08 | Atualizado 17/02/2022 17:10

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.946.016 casos confirmados e 71.074 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 8.206 novos casos e 86 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,65%.



Entre os casos confirmados, 1.852.958 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 10,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 8,0%.

Vacinação infantil



Por conta da falta de vacinas, as doses pediátricas estão sendo oferecidas somente para crianças com comorbidades ou deficiência, na faixa etária dos 5 aos 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue aplicando a primeira dose para maiores de 18 anos que ainda não tenham se vacinado, além da dose de reforço para adultos que completaram o esquema vacinal há mais de 4 meses e a dose adicional para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão que já tenham recebido as três doses.