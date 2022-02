Vacinação infantil deve ser retomada somente na próxima terça-feira - Fabio Costa/ Agência O Dia

Publicado 17/02/2022 14:37 | Atualizado 17/02/2022 14:41

Rio - A vacinação infantil contra a covid-19 deve ser retomada na cidade do Rio de Janeiro somente na próxima terça-feira (22), de acordo com secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A imunização com a primeira dose foi suspensa na quarta-feira (16), pela terceira vez, por falta de doses. A expectativa era receber um novo lote do Ministério da Saúde ainda nesta semana, mas a previsão é que a chegada só aconteça na segunda-feira (21).Por conta da falta de vacinas, as doses pediátricas estão sendo oferecidas somente para crianças com comorbidades ou deficiência, na faixa etária dos 5 aos 11 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segue aplicando a primeira dose para maiores de 18 anos que ainda não tenham se vacinado, além da dose de reforço para adultos que completaram o esquema vacinal há mais de 4 meses e a dose adicional para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão que já tenham recebido as três doses."O Ministério tinha o compromisso de enviar mais doses de vacina da Pfizer pediátrica e de CoronaVac nesta semana. Sem doses, nós somos obrigados a interromper a vacinação das crianças e também interromper a estratégia de busca ativa. Essa já é a terceira vez que a gente é obrigado a interromper a vacinação por falta de doses. A gente pede, está insistindo com o Ministério da Saúde, para que distribua as doses que já estão em estoque, o mais breve possível, mas, infelizmente, a previsão é só na próxima segunda-feira", afirmou Soranz.Apesar do calendário infantil por idade já ter sido finalizado na capital fluminense, a baixa adesão à imunização das crianças fez com que a SMS adotasse a busca ativa nas escolas e por meio de visitas de agentes comunitários nos bairros. Atualmente, de acordo com o Painel Rio Covid-19, apenas 59% do grupo já foi contemplado. Outras 228.178 integrantes do grupo não receberam a primeira dose. Por conta da suspensão da vacinação, as iniciativas foram afetadas e também só devem ser retomadas na semana que vem. "É uma vacina extremamente segura, a gente recomenda que os pais levem seus filhos para se vacinar. A CoronaVac já foi utilizada em vários países para a vacinação infantil, a Pfizer pediátrica, também. Elas são seguras, eficazes", ressaltou o secretário.