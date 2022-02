Guarda Municipal parte para cima de camelô - reprodução do facebook

Publicado 17/02/2022 17:05 | Atualizado 17/02/2022 20:30

Quem passava pela Região do Centro da cidade do Rio na tarde desta quinta-feira (17), se deparou com um certo tumulto nas adjacências da Cinelândia com Carioca.



De acordo com Maria de Lourdes do Carmo, conhecida como “Maria dos camelôs”, 47 anos e 27 trabalhando como camelô, agentes municipais da Secretaria de Fazenda e da Guarda Municipal, obedecendo ordens administrativas, faziam remoção de ambulantes da área com o pretexto de “limpar” a região para dar prosseguimento ao Programa Reviver Centro, ação urbanística da gestão municipal que visa chamar a atenção de investimentos imobiliários e revitalizar toda a parte central da cidade do Rio.



Nas redes sociais, Maria dos Camelôs, denunciou o abuso e dizendo que os ambulantes estariam perdendo produtos e cobrou do prefeito Eduardo Paes, uma resposta sobre conversas anteriores com a classe, as quais não prosseguiram, de acordo com a postagem.

DENUNCIA!

Isso está acontecendo agora no Centro do Rio. Camelôs estão perdendo suas Mercadorias.



COVARDIA!

Peço que marquem o Prefeito Eduardo Paes. Ele tem uma promessa conosco e ainda não cumpriu. Prometeu sentar com a categoria e até agora Nada! pic.twitter.com/TRhWfxp06T — Maria dos Camelôs (@mariadoscamelos) February 17, 2022

Esta reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal e com a Secretaria Municpal de Fazenda mas ainda não obteve respostas.