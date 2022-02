Homem é preso suspeito de extraviar doações das vítimas de Petrópolis - Divulgação/Polícia Militar

Homem é preso suspeito de extraviar doações das vítimas de PetrópolisDivulgação/Polícia Militar

Publicado 21/02/2022 18:07

Rio - Um homem, que não teve a identidade divulgada, estava se aproveitando da corrente solidária criada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, para extraviar mercadorias doadas no bairro Bingen, principal região que recebe as doações do país inteiro. Segundo policiais do 26º BPM (Cachoeirinhas), o estelionatário se apresentava como policial civil nos postos de coleta de donativos para praticar o crime.



Ele foi preso nesta segunda-feira no mesmo bairro que praticava o roubos e levado para a 106ª DP (Itaipava). Com ele, os militares apreenderam um veículo com uma sirene acoplada no painel. No carro usado pelo estelionatário, haviam vários litros de água potável.

Homem é preso suspeito de extraviar doações das vítimas de Petrópolis Divulgação/Polícia Militar

"A Polícia Militar está atenta a todas as questões que envolvem segurança pública e em especial para esses casos lamentáveis de estelionato, onde as vítimas são as pessoas que sofreram tanto com as chuvas da última terça-feira (15)", disse a aspirante oficial da PM, Úrsula Curi.

Em nota, a PM também reforçou que "não apenas se manifesta em solidariedade à população de Petrópolis, como também mobiliza amplo aparato para auxiliar nos trabalhos após as fortes chuvas que atingiram a cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro". Informou ainda que o 26ºBPM está empenhado na totalidade das ações junto com outros batalhões do Norte do Estado e da Baixada Fluminense, que deslocaram efetivo em apoio.



Equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) também partiram da Capital para compor as mobilizações. "Além de atuar no policiamento e no auxílio ao tráfego de veículos nas vias da cidade, os policiais militares e suas viaturas estão integrados aos demais esforços logísticos desencadeados pelas forças do Governo do Estado."